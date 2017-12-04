В ДТП в Паттайе погибли четыре человека

БАНГКОК, 4 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли, 17 ранены, в том числе дети, при столкновении пикапа и десятка мотоциклов на Южной улице Паттайи около семи утра в понедельник, сообщили РИА Новости в городском отделе полиции.

"На месте погибли два человека, еще два человека позже скончались в больницах, семнадцать человек, в том числе дети, получили ранения. Все пострадавшие в этой аварии – граждане Таиланда", — заявил агентству дежурный офицер отдела.

Причиной аварии стал эпилептический припадок у 44-летнего водителя пикапа, отметил собеседник агентства.

Неуправляемый автомобиль на большой скорости вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с 10 мотоциклами и несколькими автомашинами, остановившись у бордюра противоположного тротуара. Среди пострадавших есть дети, так как ДТП произошло в тот момент, когда многие родители обычно возят детей в школу на мотоциклах, рассказал полицейский.