В МИД заявили, что у Москвы твердая позиция по миротворцам ООН в Донбассе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. У России абсолютно твёрдая позиция по размещению миротворческого контингента ООН в Донбассе, он должен работать в поддержку миссии ОБСЕ, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

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"Наша позиция состоит в том, что операция по линии ООН должна проводиться в поддержку миссии ОБСЕ. Работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ идет уже достаточно длительное время, она имеет свои недостатки, в частности, ее доклады не всегда бывают объективными, но в целом мы считаем, что она там нужна. Миссия ОБСЕ является частью минских соглашений, за выполнение которых ратуем не только мы, но и все страны-участницы нормандского формата. Да и из США слышны сигналы, что они за выполнения Минска-2", — сказал российский дипломат.

"Так что миротворцы призваны защищать наблюдателей ОБСЕ, а как они это будут делать – это другой вопрос. Я знаю, что у тех, кто отвечает за миссию в самой ОБСЕ, есть определенные сомнения в этом плане (по механизму работы миротворческой миссии – ред.), потому что есть мнение, что наблюдатели в нынешнем виде – безоружные, гражданские – будут находиться в большей безопасности, нежели в том случае, если к ним приставить вооруженного человека", — подчеркнул Келин.

Отвечая на вопрос, действительно ли РФ не намерена отказываться от своей изначальной позиции по миротворцам, он отметил, что "на данный момент наша позиция здесь абсолютно твердая, она абсолютно обоснована".

"Она зиждется на выполнении минских соглашений. Нужно последовательно их выполнять. Должны быть созданы политические гарантии для населения Донбасса. Это означает поправки в конституцию, это означает амнистию, означает выборы, и лишь самым последним пунктом мы можем говорить о российско-украинской границе", — пояснил Келин.