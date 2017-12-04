Эквадор призвал все страны объединить усилия в борьбе с оборотом наркотиков

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Эквадор предлагает объединить усилия с другими странами в борьбе с нелегальным оборотом наркотиков, заявил глава парламента Эквадора Хосе Родригес Серрано Сальгадо.

"Мы должны объединиться с другими странами, такими как Россия, Китай. Мы должны понимать, что это проблема не только одной страны", — сказал он журналистам.

"Мы должны поменять однополярную перспективу и искоренять нелегальный оборот наркотиков во всем мире", — добавил Сальгадо.

Он отметил, что проблема незаконного оборота наркотиков касается не только правоохранительных органов.

Парламентарии из 43 стран мира, в числе которых спикеры парламентов Ирана, Пакистана, Индонезии, Узбекистана, Эквадора, принимают участие в международной конференции "Парламентарии против наркотиков", которая проходит в Госдуме РФ под эгидой ООН.