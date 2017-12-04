В российском МИД заявили о готовности к встрече с Тиллерсоном

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. МИД РФ готов к контакту с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном на этой неделе в Вене "на полях" совета министров иностранных дел ОБСЕ, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел РФ Андрей Келин.

СМИД ОБСЕ пройдёт в австрийской столице 7-8 декабря.

Российский дипломат сообщил, что у главы российского ведомства Сергея Лаврова в Вене запланирован "целый ряд контактов". "Мы получили массу запросов от других министров и глав делегаций. График встреч формируется", — рассказал Келин.

Отвечая на вопрос, могут ли в Вене пройти переговоры с Тиллерсоном, директор департамента отметил, что "мы всегда готовы к любому контакту, естественно".

Ранее в госдепе сообщили, что подобная встреча запланирована на 7 декабря.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00.