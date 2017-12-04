Саакашвили назвал украинских олигархов "дьяволами"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал ситуацию с блокированием офиса NewsOne в Киеве, выразив поддержку журналистам.

"Это не какая-то сделка с дьяволом ", — заявил он, добавив, что не видит ничего предосудительного в сотрудничестве с телеканалом.

По словам Саакашвили, настоящими "дьяволами" для него являются такие средства массовой информации, как "Пятый канал", а также украинские олигархи.

Также он выразил благодарность NewsOne как единственному телеканалу, транслировавшему воскресный "Марш за импичмент" против президента Украины Петра Порошенко.

Ранее неизвестные в балаклавах заблокировали офис NewsOne в Киеве, заявив, что не согласны с политикой канала. Они потребовали, чтобы депутат Верховной рады Евгений Мураев, владеющий телеканалом, принес публичные извинения за то, что назвал "евромайдан" государственным переворотом, а не революцией. Другое условие — прекращение трансляции "российской пропаганды".