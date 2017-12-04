На юге Индии из-за шторма погибли не менее 20 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек — РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли, свыше 100 получили травмы в результате обрушившегося на юго-западные районы Индии тропического циклона "Окхи", сообщили РИА Новости в управлении по чрезвычайным ситуациям штата Тамилнад.

"Общее число погибших превысило 20 человек. Помимо этого, более 100 пострадали, еще около сотни числятся пропавшими без вести", — заявил собеседник агентства.

По данным спасателей, шторм полностью уничтожил более 70 жилых домов в Тамилнаде, при этом еще порядка 1,1 тысячи были повреждены.

Всего за последние несколько суток спасены почти 700 человек.

Несколько операций по поиску и спасению индийских моряков, пропавших без вести в результате разгула стихии, продолжаются в юго-восточной акватории Аравийского моря, а также в районе союзной островной территории Индии Лакшадвип. Как сообщало ранее Минобороны страны, за минувшие сутки были спасены 357 рыбаков, большинство из штата Керала.

Ожидается, что в ближайшие сутки циклон сместится в западные штаты Махараштра и Гуджарат. Военные и спасательные службы в этих штатах приведены в состояние повышенной готовности.