Израиль не видит повода для тревоги из-за российской военной базы в Судане

ИЕРУСАЛИМ, 4 дек — РИА Новости. Израиль не видит поводов для беспокойства по поводу военного присутствия России на Ближнем Востоке и "потенциала" возникновения конфликта между обеими странами, которые теперь взаимодействуют в регионе как союзники, сказал официальный представитель МИД еврейского государства Эммануэль Нахшон.
Нахшон отказался комментировать последние инициативы, реализация которых может привести к появлению сил РФ, помимо Сирии, в Судане и Египте, и вместо этого дал общую характеристику российско-израильского сотрудничества.
"Российское военное присутствие нас не тревожит, пока оно не направлено против нас. В российском присутствии мы не наблюдаем каких-либо признаков враждебности по отношению к Израилю. Мы рассматриваем его как легитимное присутствие, направленное на защиту российских интересов", — сказал Нахшон на встрече с журналистами из России.
"Так что я не вижу здесь потенциала для столкновений или конфликта. Мы ведем себя очень осторожно, и так же поступает российская сторона", — добавил он.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства напомнил об интенсивности двустороннего диалога, который ведут Россия и Израиль, в том числе на высшем уровне, и отметил высокий уровень взаимного доверия и откровенности.
"С израильской точки зрения, российские интересы абсолютно легитимны. Мы не видим каких-либо противоречий между российскими интересами и израильскими. Есть, конечно, пункты, по которым мы не соглашаемся, и главный из них — Иран", — сказал Нахшон.
"Что хорошо в русских и израильтянах, в отличие практически от всех остальных, так это то, что мы действительно имеем в виду то, что говорим. Если это красная линия, то это красная линия, не розоватая невнятная черточка. Мы говорим, что вот досюда хорошо, а так — нет. Так мы действуем, и это, как мне кажется, создает атмосферу доверия между нами", — добавил дипломат.
Контакты с Россией Израиль заметно активизировал два года назад, с появлением в соседней Сирии российской военной группировки. Между обеими странами с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван обезопасить войска обеих стран от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций на территории Сирии.