Израиль не видит повода для тревоги из-за российской военной базы в Судане

ИЕРУСАЛИМ, 4 дек — РИА Новости. Израиль не видит поводов для беспокойства по поводу военного присутствия России на Ближнем Востоке и "потенциала" возникновения конфликта между обеими странами, которые теперь взаимодействуют в регионе как союзники, сказал официальный представитель МИД еврейского государства Эммануэль Нахшон.

В конце ноября президент Судана Омар аль-Башир, впервые посетивший Россию, заявил в интервью РИА Новости, что обсудил с лидером РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море. На прошлой неделе было опубликовано распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в котором он поручил Минобороны и МИД провести переговоры с Каиром и по достижении договоренности подписать соглашение об использовании воздушного пространства.

Нахшон отказался комментировать последние инициативы, реализация которых может привести к появлению сил РФ, помимо Сирии, в Судане и Египте, и вместо этого дал общую характеристику российско-израильского сотрудничества.

"Российское военное присутствие нас не тревожит, пока оно не направлено против нас. В российском присутствии мы не наблюдаем каких-либо признаков враждебности по отношению к Израилю. Мы рассматриваем его как легитимное присутствие, направленное на защиту российских интересов", — сказал Нахшон на встрече с журналистами из России.

"Так что я не вижу здесь потенциала для столкновений или конфликта. Мы ведем себя очень осторожно, и так же поступает российская сторона", — добавил он.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства напомнил об интенсивности двустороннего диалога, который ведут Россия и Израиль, в том числе на высшем уровне, и отметил высокий уровень взаимного доверия и откровенности.

"С израильской точки зрения, российские интересы абсолютно легитимны. Мы не видим каких-либо противоречий между российскими интересами и израильскими. Есть, конечно, пункты, по которым мы не соглашаемся, и главный из них — Иран", — сказал Нахшон.

Он пояснил, что, с израильской точки зрения, Россия недооценивает угрозу, в том числе для себя самой, со стороны Ирана и ошибочно, как считают в Иерусалиме, полагает, что иранцев можно контролировать.

"Что хорошо в русских и израильтянах, в отличие практически от всех остальных, так это то, что мы действительно имеем в виду то, что говорим. Если это красная линия, то это красная линия, не розоватая невнятная черточка. Мы говорим, что вот досюда хорошо, а так — нет. Так мы действуем, и это, как мне кажется, создает атмосферу доверия между нами", — добавил дипломат.

Контакты с Россией Израиль заметно активизировал два года назад, с появлением в соседней Сирии российской военной группировки. Между обеими странами с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван обезопасить войска обеих стран от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций на территории Сирии.