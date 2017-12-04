Экипаж подлодки "Сан-Хуан" сообщал о поломке на судне в сентябре, пишут СМИ

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Экипаж аргентинской подлодки "Сан-Хуан" сообщал о поломке на судне еще в сентябре, пишет издание Clarin со ссылкой на доклад ВМС страны.

По информации издания, речь шла о неисправности шноркеля, что привело к попаданию воды на судно. Тем не менее тогда удалось избежать затопления важных отсеков. Согласно внутреннему докладу военно-морской базы Пуэрто-Бельграно, в 2018 году субмарину должны были отправить на ремонт.

Однако, по данным источников газеты, документ не попал к руководству ВМС. Министр обороны Оскар Агуад узнал о существовании доклада лишь несколько дней назад в рамках внутреннего расследования.

После сообщения о поломке подлодка еще выходила в море, никаких неполадок не фиксировалось.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на пути из военно-морской базы Ушуайя в город Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж субмарины сообщил об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

По прошествии 15 дней с момента исчезновения субмарины спасательную операцию прекратили, но поиск самой субмарины продолжается. Специалисты определили два возможных места нахождения подлодки на глубине 700 и 950 метров.