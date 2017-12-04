СМИ узнали о подготовке Белым домом новой стратегии нацбезопасности

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в ближайшие несколько недель представит новую стратегию по национальной безопасности, которая будет опираться в том числе на необходимость противостояния РФ, КНР, Ирану и КНДР, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Как отметили неназванные представители администрации, новая стратегия будет учитывать угрозу, связанную с ядерным оружием КНДР, международный терроризм, политику Ирана, растущее влияние Китая, и, как пишет газета, "российскую агрессию и попытки пропаганды на Западе".

Газета отмечает, что работа над новой стратегией ведется с марта текущего года, с тех пор, как в администрацию пришел советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. На прошлой неделе ее обсудили советники Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности.

Как заявил Макмастер на форуме Reagan National Defense Forum недалеко от Лос-Анджелеса, новая стратегия будет опираться на четыре пункта: защита американских граждан и территории страны, процветание страны через развитие, торговлю и расширение производства, "поддержание мира путем использования силы" для противостояния КНР, России, КНДР и Ирану, а также борьба с терроризмом на Ближнем Востоке.

В интервью газете на полях форума Макмастер подчеркнул, что администрация разработала стратегию для отношений с Россией. "Нам нужно противостоять дестабилизирующему поведению России. Наблюдается тревожная картина… и в целом подрыв демократий на Западе", — сказал он.

На Западе не раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

По поводу северокорейской проблемы советник по национальной безопасности заявил, что в попытках решения этого вопроса администрация американского президента опирается на КНР и призывает ее экономически воздействовать на Северную Корею. "У нас остается все меньше времени, если мы хотим избежать военных вариантов (решения проблемы), которые могут ввергнуть нас в войну", — сказал он.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии, которое Пхеньян уже давно объявил "недействительным". Все попытки Северной Кореи заключить мирный договор и установить дипломатические отношения с США отклонялись американцами, которые на постоянной основе сохраняют в Южной Корее свои войска численностью свыше 28 тысяч человек.