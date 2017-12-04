В ЛНР заявили о 12 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Украинские силовики двенадцать раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики двенадцать раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Калиновка, Калиново Борщеватое, Логвиново, Крутая Гора, Сокольники.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.