В Сети появилось видео суперлуния

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В ночь с 3 на 4 декабря жители Земли могли наблюдать так называемое суперлуние. Спутник нашей планеты подошел на максимально близкое расстояние и выглядел крупнее, чем обычно. Пользователи соцсетей и СМИ активно делились фото и видеозаписями явления.

Американский телеканал ABC News опубликовал ускоренную видеозапись заката в штате Род-Айленд.

Spectacular timelapse video captures the moon setting this morning over the chapel at St. George's School in Middletown, Rhode Island; tonight's supermoon the first of three consecutive supermoons; the next two will occur on Jan. 1, 2018, and Jan. 31 https://t.co/YRjXvf3CAg pic.twitter.com/PxGzvvNQ2J — ABC News (@ABC) 4 декабря 2017 г.

​Агентство Синьхуа делится фотографиями Луны, снятыми в Сингапуре, Пакистане, Мьянме и на Филиппинах.

​Пользователи соцсетей активно делились впечатлениями от увиденного. Так, жителя Новосибирска суперлуние не понравилось



"Видела, как супер-Луна поднимается из-за горизонта, когда мы подъезжали к дому. Поразительно яркая и большая", — пишет пользователь из Великобритании.

Saw the #supermoon rising as we drove out of Glascwm towards home. Amazingly bright and huge! pic.twitter.com/lRs8dQd2V0 — Mari Fforde (@marifromvalley) 3 декабря 2017 г.

Суперлунием называется полная Луна, достигшая точки перигея — позиции, в которой естественный спутник Земли, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сближается с нашей планетой. В период суперлуния небесное тело будет казаться на 30% ярче и на 14% больше, чем в момент обычного полнолуния. Кроме того, полная Луна обычно окрашивается в оранжевые тона.

Этой зимой произойдет так называемое тройное суперлуние. Второй раз это явление ожидается в ночь на 2 января, а третий — 31 января. Январское суперлуние будет сопровождаться полным лунным затмением. Целиком его удастся увидеть только на Дальнем Востоке.