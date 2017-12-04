В Сети появилось видео суперлуния

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В ночь с 3 на 4 декабря жители Земли могли наблюдать так называемое суперлуние. Спутник нашей планеты подошел на максимально близкое расстояние и выглядел крупнее, чем обычно. Пользователи соцсетей и СМИ активно делились фото и видеозаписями явления.
Американский телеканал ABC News опубликовал ускоренную видеозапись заката в штате Род-Айленд.
Spectacular timelapse video captures the moon setting this morning over the chapel at St. George's School in Middletown, Rhode Island; tonight's supermoon the first of three consecutive supermoons; the next two will occur on Jan. 1, 2018, and Jan. 31 https://t.co/YRjXvf3CAg pic.twitter.com/PxGzvvNQ2J— ABC News (@ABC) 4 декабря 2017 г.
Агентство Синьхуа делится фотографиями Луны, снятыми в Сингапуре, Пакистане, Мьянме и на Филиппинах.
Amazing! Check out #supermoon in Singapore, the Philippines, Pakistan&Myanmar pic.twitter.com/80RKSVwCvw— China Xinhua News (@XHNews) 4 декабря 2017 г.
Пользователи соцсетей активно делились впечатлениями от увиденного. Так, жителя Новосибирска суперлуние не понравилось
"Видела, как супер-Луна поднимается из-за горизонта, когда мы подъезжали к дому. Поразительно яркая и большая", — пишет пользователь из Великобритании.
Saw the #supermoon rising as we drove out of Glascwm towards home. Amazingly bright and huge! pic.twitter.com/lRs8dQd2V0— Mari Fforde (@marifromvalley) 3 декабря 2017 г.
Этой зимой произойдет так называемое тройное суперлуние. Второй раз это явление ожидается в ночь на 2 января, а третий — 31 января. Январское суперлуние будет сопровождаться полным лунным затмением. Целиком его удастся увидеть только на Дальнем Востоке.