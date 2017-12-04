Жертвами домогательств 18-летнего американца стали более 50 детей

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американец в возрасте 18 лет подозревается в совершении сексуальных домогательств в отношении более 50 детей, сообщил в социальной сети Facebook департамент полиции города Риверсайд в штате Калифорния.

Как отмечает полиция, подозреваемый позвонил собственной матери и сообщил о совершении сексуального насилия над двумя детьми восьми и четырех лет, после чего она доставила его в полицейский участок.

Там, по данным полиции, он сознался в содеянном полиции. Подозреваемый сообщил, что домогался более 50 детей за десять лет проживания в разных городах. Молодой человек был задержан. Полиция начала расследование.

Уголовное законодательство США в отличие от РФ не имеет единого перечня преступлений сексуального характера: в каждом штате действует свой, хотя и схожий с остальными, список деяний, которые подпадают под такую категорию.

Однако в целом американское законодательство детально проработано с точки зрения классификации подобных деяний, поскольку преступления сексуального характера считаются в американском обществе тяжким видом преступлений, тем более в отношении детей. К примеру, борьбой с распространением детской порнографии в США занимается в том числе Федеральное бюро расследований, в компетенцию которого входят также дела о терроризме, шпионаже и другие общественно опасные преступления.