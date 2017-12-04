Посол США в России назвал свою главную задачу

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Новый посол США в России Джон Хантсман заявил, что отсутствие доверия между Россией и США является для него главным вызовом, сообщил посол в интервью "Ведомостям".

"Я только приступил к работе и могу сказать, что доверие просто на нуле. А доверие – это предпосылка для совместной работы и продвижения вперед в отношениях как между людьми, так и между странами. Без доверия ничего невозможно делать. Так что самым большим вызовом стало для меня понять, что же мне надо делать, чтобы построить доверие, позволяющее честно и открыто обсуждать проблемы за одним столом и находить практические решения там, где у нас есть общий интерес. Но для этого, говоря образно, вы должны хорошо "заправиться" доверием", — сказал Хантсман

Ранее посол заявлял, что важнейшей задачей в качестве главы дипмиссии считает обеспечение стабильности в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона.

"Доверие — основа этой стабильности, и подобные поездки, во время которых я встречаюсь не только с местными официальными лицами, как, например, с губернатором Свердловской области, но и с россиянами из самых разных сфер общества, позволяют углубить отношения между нашими народами. Эти отношения всегда служили основой доверия между нашими двумя странами. Надеюсь, что это доверие позволит нам продвинуться в укреплении отношений между Соединенными Штатами и Россией", — добавил Хантсман.

Джон Хантсман до назначения в Россию был послом США в Китае и Сингапуре. Участвовал в президентской кампании 2012 года как кандидат от республиканской партии, но позже снял свою кандидатуру и поддержал Митта Ромни.