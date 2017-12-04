В распоряжение РИА Новости попал список россиян, найденных в лагере Мосула

ГРОЗНЫЙ, 4 дек — РИА Новости. Поименный список россиянок с детьми, найденных представителями чеченский властей в лагере иракского Мосула и помещенных в женскую тюрьму Багдада, публикует РИА Новости в понедельник.

Список передала агентству член совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, которая входит в рабочую группу по поиску и возвращению российских женщин и детей, вывезенных мужьями на подконтрольную ИГ* территорию. Группу возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о 25 женщинах и 79 детях из России в лагере Мосула, которые теперь переведены в женскую тюрьму Багдада, среди них раненые и инвалиды. По его словам, уже известны их имена.

Список

Самойлова Мария Артуровна, 1987 года рождения, Москва, двое детей – мальчик и девочка.

Шакирова Олеся Анатольевна, 1997 г. р., Москва, шесть детей.

Арсланова Айгуль Сафаровна, 1973 г. р., Камертау (Башкирия), двое детей – девочка и мальчик.

Бикбердина Нурзиля Нурфаизовна, 1992 г. р., Башкирия, Баймакский район, трое детей.

Кокорина Валерия Олеговна, 1999 г. р., Екатеринбург, двое детей.

Бадаева Венера Шамильевна, 1981 г. р., Пензенская область, Кузнецкий район, трое детей — два мальчика и девочка.

Дибердиева Гузол Рауфовна, 1982 г. р., Пензенская область, Городищенский район, пятеро детей – три мальчика, две девочки.

Трулева Анастасия Борисовна, 1982 г. р., Нижневартовск (ХМАО), трое детей – две девочки и мальчик.

Тиракова Инесса Перимовна, 1991 г. р., Тюмень, пятеро детей – три девочки и два мальчика.

Сарбаева Евгения Васильевна, 1986 г.р., Волгоградская область, четверо детей – два мальчика и две девочки.

Коновалова Марина Алексеевна, 1986 г. р., Любим (Ярославская область), пятеро детей – три мальчика и две девочки.

Евтухович Светлана, 1978 г. р., шестеро детей — четыре мальчика, две девочки, среди них, возможно, есть приемные дети.

Муртазалиева Дженнет Насрутдиновна, 1998 г. р., Махачкала, двое детей.

Мурадалиева Анжела Мурадалиевна, 1984 г. р., Дагестан, двое детей

Омарова Зухра Рамазановна, 1979 г. р., Махачкала, четверо детей – мальчик и три девочки.

Хангишиева Зарият, 1981 г. р., Хасавюрт (Дагестан), двое детей – мальчик и девочка.

Гадхимурат Аида Ибрагимовна, 1978 г. р., Махачкала, четверо детей.

Алимова Фатима Абдулбариевна, 1995 г. р., Дербент (Дагестан), двое детей.

Бегиева Земфира Сальмановна, 1996 г. р., Дербент (Дагестан), четверо детей – три мальчика и одна девочка.

Саидова Зарема Курашевна, 1984 г. р., Дагестанские Огни (Дагестан), двое детей – мальчик и девочка.

Идрисова Диляра Зеинудиновна, 1993 г. р., Дагестан, Сулейман-Стальский район, два мальчика.

Беримова Ферида Низаметдинова, 1995 г. р., Дербент (Дагестан), трое детей — девочка и два мальчика, младшему из которых один месяц.

Газиева Лейла Магомедовна, 1988 г. р., уроженка Чечни, Париж (Франция), двое детей — мальчик и девочка.

В списке также есть две несовершеннолетние девушки: одна 2002 года рождения из Дагестана, с ней два мальчика. Вторая — 2003 года рождения из Городищенского района Пензенской области, с ней мальчик.

Данные будут уточняться



Саратова уточнила, что это предварительный список, составленный представителями иракских властей, данные еще будут уточняться представителями российской стороны. По ее словам, в списке, предположительно, есть дети, которые остались без родителей и были усыновлены знакомыми.

По ее словам, шесть семей уже вышли на связь с рабочей группой.

Саратова рассказала, что для некоторых родственников стала неожиданностью новость о том, что их дочери оказались в иракском лагере.

"Они даже не поверили, многие до сих пор, оказывается, считали, что их родные благополучно живут в Турции", — рассказала Саратова.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Процесс начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа опубликовал видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

*Террористическая организация, запрещенная в России.