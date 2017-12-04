В Нью-Йорке задержали человека, наехавшего на пешеходов

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Полиция в воскресенье задержала человека, наехавшего на пешеходов в Нью-Йорке, сообщило информационное агентство Associated Press.
По его данным, инцидент произошел у ночного клуба в районе Куинс. В результате один человек погиб и еще пять получили ранения.
Как отмечается, спор возник на автомобильной парковке. Подозреваемый вышел из машины и с ножом напал на двух человек. Затем он сел обратно в автомобиль и направил его на группу находившихся рядом людей.
Полиция пока не опубликовала имена тех, кто был вовлечен в инцидент. Однако известно, что погибшему молодому человеку было 23 года.
Власти не считают, что данный инцидент связан с терроризмом.
BREAKING: car hits 5 people in Queens; 1 person pronounced dead, 2 others with serious injuries. Police looking for white sedan which fled the scene pic.twitter.com/rWqVuJd3lj— Kristin Thorne (@KristinThorne) 3 декабря 2017 г.