В Нью-Йорке задержали человека, наехавшего на пешеходов

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Полиция в воскресенье задержала человека, наехавшего на пешеходов в Нью-Йорке, сообщило информационное агентство Associated Press.

По его данным, инцидент произошел у ночного клуба в районе Куинс. В результате один человек погиб и еще пять получили ранения.

Как отмечается, спор возник на автомобильной парковке. Подозреваемый вышел из машины и с ножом напал на двух человек. Затем он сел обратно в автомобиль и направил его на группу находившихся рядом людей.

Полиция пока не опубликовала имена тех, кто был вовлечен в инцидент. Однако известно, что погибшему молодому человеку было 23 года.

Власти не считают, что данный инцидент связан с терроризмом.