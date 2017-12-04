Активисты заблокировали офис канала NewsOne в Киеве

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Здание NewsOne в Киеве заблокировано неизвестными в военной форме, которые готовят провокации, сообщается на сайте украинского телеканала.

Прибывшие к зданию телеканала люди назвали себя активистами. Они, отказываясь сообщать о себе какую-либо информацию, перегородили въезд в офис колючей проволокой. К зданию также приехал грузовик с мешками с неизвестным содержимым.

В редакции предположили, что действия радикалов вызваны тем, что NewsOne единственный телеканал, который вел трансляцию "марша за импичмент", организованного в Киеве сторонниками экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Требования радикалов

Один из участников блокады Алексей Середюк заявил, что депутат Верховной рады Евгений Мураев, владеющий телеканалом, должен принести публичные извинения за свои высказывания в эфире программы "Украинский формат", в которой он назвал "евромайдан" государственным переворотом, а не революцией. Другое требование — прекращение трансляции "российской пропаганды".

"Если он это сделает, мы свернем свою мирную акцию. Надеемся, что она будет короткой и господин Мураев извинится быстренько и больше не будет вести пророссийскую пропаганду", — цитирует одного из радикалов издание "Страна.ua".

По слова Середюка, если требования не будут выполнены, активисты готовы проводить подобные акции "каждый день и каждую ночь". Он отметил, что после блокирования украинского телеканала "Интер" журналисты начали "фильтровать базар".

Мураев, в свою очередь, заявил, что офис был заблокирован активистами националистической партии "Братство" Дмитрия Корчинского, которому за это заплатили представители администрации президента Петра Порошенко.

Посягательство на свободу слова

Телеведущая NewsOne Диана Панченко выступила с обращением от имени телеканала, призвав власти остановить посягательства на свободу слова.

"Мы обращаемся к президенту Украины и министру внутренних дел и требуем взять под личный контроль факт наглого посягательства на свободу слова. И еще мы хотим открыто заявить псевдоактивистам, а главное их кураторам: мы вас не боимся, мы не остановим эфир", ", — приводятся слова Панченко на сайте телеканала.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал блокирование телеканала "прямым препятствованием журналистской деятельности, давлением на СМИ и угрозой физической безопасности".