Корсиканские националисты победили в первом туре региональных выборов

ПАРИЖ, 4 дек — РИА Новости. Корсиканские националисты одержали верх в первом туре региональных выборов, сообщает местное издание Corse-Matin.

Согласно предварительным итогам голосования, коалиция "За Корсику" (Pe a Corsica) сторонников автономии под руководством председателя исполнительного совета Корсики Жиля Симеони и сторонников независимости острова, лидером которых является спикер Ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони, получила 45,36% голосов.

Вторыми с большим отставанием стали местные правые под руководством Жан-Мартена Мондолони (14,97%), третьей — правоцентристская партия "Республиканцы" (12,77%). Список правящей во Франции партии "Вперед, Республика" получил только 11,26% голосов. Явка избирателей составила 52,17%

Второй тур территориальных выборов пройдет 10 декабря.

Корсиканские националисты под руководством Симеони и Таламони одержали верх на корсиканских выборах, прошедших в 2015 году. Проведение новой избирательной кампании связано с объединением двух департаментов Корсики и реорганизацией местных властей с 1 января 2018 года.