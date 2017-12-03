Адвокат экс-премьера Египта сообщила, что он здоров и скоро выступит на ТВ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Адвокат бывшего премьер-министра Египта Ахмеда Шафика, являющегося потенциальным кандидатом в президенты, Дина Адли Хусейн сообщила, что он здоров и в скором времени появится на телевидении.

"Команда подтвердила, что он здоров", — написала Дина Адли Хусейн на своей странице в социальной сети Facebook.

Адвокат Шафика сказала, что она встретила его в отеле в Каире, подтвердив, что он скоро появится на телевидении.

Ранее египетский экс-премьер заявил, что намерен вернуться в Египет в ближайшие дни, чтобы участвовать в избирательной кампании на пост президента республики. Однако после этого Шафик сообщил, что власти ОАЭ запретили ему покидать страну по неизвестным причинам.

Шафик во втором туре прошедших в июне 2012 года президентских выборов уступил исламисту Мухаммеду Мурси всего несколько процентов голосов.

После поражения на выборах Шафик отправился в ОАЭ, где и проживал все это время. На родине в отношении политика было заведено несколько уголовных дел, его обвиняли в коррупции. Однако по всем этим делам египетские суды вынесли оправдательные приговоры.