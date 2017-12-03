Медведчук прокомментировал ситуацию с блокированием офиса NewsOne

КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что блокирование телеканала NewsOne в Киеве показывает беспомощность правоохранителей и их нежелание наводить порядок в стране.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали офис украинского телеканала NewsOne в Киеве. Активисты пояснили, что не соглашаются с политикой канала, и потребовали извинений от депутата Верховной рады Евгения Мураева за его высказывания о "евромайдане". Мураев, которого СМИ называют собственником NewsOne, на одном из телеканалов назвал "евромайдан" "государственным переворотом".