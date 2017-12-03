Телеканал NewsOne попросил Порошенко защитить свободу слова на Украине

КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Телеканал NewsOne, который блокируют радикалы в Киеве, просит президента Украины Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова защитить свободу слова от "псевдоактивистов", заявила в воскресенье ведущая телеканала Диана Панченко.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали украинский телеканал NewsOne в Киеве. Позже активисты пояснили, что не соглашаются с политикой NewsOne, и потребовали извинений от депутата Верховной рады и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Телеканал винит в блокировании власти и считает это наступлением на свободу слова.

"Дорогие зрители, наш телеканал заблокирован. Наши сотрудники напуганы, но эфир продолжается. Мы обращаемся к президенту Украины и министру внутренних дел и требуем взять под личный контроль факт наглого посягательства на свободу слова. И еще мы хотим открыто заявить псевдоактивистам, а главное их кураторам: мы вас не боимся, мы не остановим эфир. Мы не перестанем транслировать все важные события в нашей стране, как бы на нас не давили", — приводятся слова Панченко на сайте телеканала.