Венесуэла создаст систему криптовалюты для преодоления финансовой блокады

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла создаст систему криптовалюты, чтобы преодолеть финансовую блокаду.

"Президент Николас Мадуро объявил, что Венесуэла создаст систему криптовалюты, которая будет называться El Petro для того, чтобы прогрессировать в валютной системе и победить финансовую блокаду", — приводит слова президента министерство финансов.

Отмечается, что криптовалюта необходима, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин 29 ноября обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 11 441 долларов за одну монету. Позднее его стоимость резко обвалилась на две тысячи долларов, до 9 001, однако в пятницу цена за монету на крупнейших биржах снова превысила отметку в 10 500 долларов.