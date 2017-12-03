Пакет с муляжом бомбы отправили в аптеку в Потсдаме вымогатели, пишут СМИ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Инцидент с пакетом, отправленным в пятницу сотрудникам аптеки в немецком Потсдаме, связан с вымогательством, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее полиция сообщила, что в уничтоженном пакете, обнаруженном возле рождественского рынка в Потсдаме, находился металлический цилиндр, наполненный гвоздями и проволокой, однако наличие взрывчатки после экспертизы не подтвердилось.

Как пишет издание, на месте преступления было обнаружено послание, зашифрованное в форме QR-кода. Полиции удалось его прочитать. Сообщается, что злоумышленники требовали, чтобы почтовая служба DHL выплатила им "миллионную сумму".

В пятницу вблизи центрального рождественского рынка в Потсдаме (федеральная земля Бранденбург) был обнаружен подозрительный пакет. Для обследования предмета были вызваны саперы. Посетители рынка и ближайших заведений были эвакуированы, а прилегающие улицы перекрыты.

Традиционная новогодняя ярмарка Blauer Lichterglanz проходит в центре города каждый год. Она располагается недалеко от знаменитых достопримечательностей Потсдама — Бранденбургских ворот и парка Сан-Суси.