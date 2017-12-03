Умели раньше строить. В США стадион под снос устоял после взрывов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В США не сумели с помощью взрывов снести построенный в семидесятых годах стадион в городе Понтиак в штате Мичиган, сообщает The Detroit News.

Арена под названием Pontiac Silverdome неподалеку от Детройта открылась в 1975 году, матчи на ней проводились до 2002 года. Впоследствии стадион остался бесхозным, и в 2015 году его было решено снести.

В воскресенье конструкции здания должны были подорвать взрывами. За моментом предполагаемого сноса следили собравшиеся местные жители. В назначенный момент произошло несколько взрывов, но стадион остался внешне невредим.

"Да вы шутите. И это все?" — приводит издание реакцию одного из местных жителей.

"Ну и городишко этот Детройт: все кругом разваливается, но когда хотят сломать что-то специально, оно стоит как стояло", — иронично заметил в комментариях к видео неудачного сноса один из пользователей YouTube.

Представитель компании, осуществлявшей снос, заявил, что процедура окончилась неудачей по техническим причинам: по его словам, заряды на восьми главных колоннах не сдетонировали.