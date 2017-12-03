В ГД прокомментировали отказ США от участия в мировом договоре о миграции

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. США, не принимая участие в разработке глобального международного договора о миграции, уходят от ответственности за то, в чем они больше всех виноваты, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

В воскресенье госсекретарь Рекс Тиллерсон подтвердил, что США решили прекратить участие в разработке международного договора о миграции, который должен быть принят в 2018 году. Бывшая администрация президента Барака Обамы решила присоединиться к нью-йоркской декларации о миграции, принятой в 2016 году.

"США уходят от ответственности за то, в первую очередь, в чем они повинны", — сказал Чепа.

По его мнению, США обязаны принимать участие в этом договоре, потому что все последние "тяжелые события в таких странах, как Ирак, Ливия, да и Сирия, были развернуты при непосредственном участии Соединенных Штатов Америки".

"Мы видим, что вместе с миграцией в Европу попадают и террористы. И сегодня у нас в предбрюшье России находятся эти террористические группы. И мы, естественно, опасаемся, что эти террористы вместе с мигрантами из Средней Азии могут попадать и на нашу территорию. Поэтому эта серьезная проблема, которую необходимо решать", — добавил Чепа.

Для решения этой проблемы нужно создать условия для нормальной жизни у мигрантов на родине, заключил парламентарий.