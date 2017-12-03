На западе Германии в результате пожара погибли четыре человека

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Не менее четырех человек погибли, еще порядка 20 пострадали в результате пожара в немецком городе Саарбрюккен, сообщает издание Saarbruecker Zeitung.

Как пишет газета, огонь вспыхнул в многоквартирном доме в воскресенье в первой половине дня. Предположительно, возгорание произошло на третьем или четвертом этаже дома.

Schreckliche Nachricht aus Saarbrücken: Bei einem Feuer in der Innenstadt sind am Sonntag mehrere Menschen ums… https://t.co/ilBWUZubhq — Saarbrücker Zeitung (@szaktuell) 3 декабря 2017 г.

​Жертвами пожара стали четыре человека. Как сообщают немецкие СМИ, от 20 до 23 пострадали в результате инцидента. Еще 25 жителей дома были эвакуированы и размещены в полицейской столовой, где они проведут ночь на понедельник.

На ночь дом был оцеплен. Полиция начала расследование происшествия.