Около десяти человек находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Тунисе

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Состояние десяти человек, пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Тунисе, оценивается как тяжелое, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что порядка 50 человек пострадали в результате ДТП. Инцидент произошел в провинции Беджа на северо-западе страны. По предварительным данным, в автобусе находилось 56 человек, это туристы, совершавшие экскурсию в Айн Драхм. Гражданство туристов не уточняется.

По информации агентства, автобус перевернулся в реку.