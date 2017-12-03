Блокировавшие телеканал NewsOne радикалы озвучили свои требования

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинские радикалы озвучили свои требования к владельцу NewsOne, депутату Верховной рады Евгению Мураеву. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Алексей Середюк, один из националистов, заблокировавших офис NewsOne в Киеве, заявил, что Мураев должен "публично извиниться" за свои высказывания в эфире программы "Украинский формат". В пятницу в эфире телепередачи парламентарий назвал "евромайдан" государственным переворотом, а не революцией.

По словам Середюка, такие акции будут проходить "каждый день и ночь", если продолжат озвучиваться подобные мнения. Он отметил, что после блокирования украинского телеканала "Интер" журналисты начали "фильтровать базар".

"Мы требуем, чтобы господин Мураев извинился публично. И если он это сделает, мы свернем свою мирную акцию. Надеемся, что она будет короткой и господин Мураев извинится быстренько и больше не будет вести пророссийскую пропаганду. Второе требование — чтобы NewsOne перестал транслировать российскую пропаганду", — цитирует одного из радикалов издание "Страна.ua".

В воскресенье здание телеканала NewsOne в Киеве было заблокировано неизвестными в военной форме и балаклавах. Как стало известно, к акции причастны сторонники националиста Дмитрия Корчинского, назвавшего NewsOne "пророссийским".

Владелец телеканала Евгений Мураев заявил, что въезд на территорию офиса был заблокирован по указанию администрации президента Украины.

Как предполагают в редакции NewsOne, подобная акция была спровоцировано тем, что телеканал единственный транслировал "марш за импичмент", организованный в Киеве сторонниками экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Сам экс-президент Грузии ранее подъехал к заблокированному офису редакции, чтобы "защитить телеканал".

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал блокирование телеканала "прямым препятствованием журналистской деятельности, давлением на СМИ и угрозой физической безопасности".

В пятницу пять депутатов Рады покинули программу NewsOne в знак протеста после того, как Мураев заявил, что считает "евромайдан" государственным переворотом. Напоследок парламентарии заявили, что "на Майдане стояли сотни тысяч", и "за эти красные линии не должны переходить ни ведущие, ни телеканалы". После этого в Верховной раде потребовали наказывать граждан за "отрицание, непризнание и циничные высказывания" о "евромайдане".