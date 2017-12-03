Автор первого в мире SMS-сообщения рассказал, о чем оно было

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Автор первого в мире SMS-сообщения, отправленного 25 лет назад, рассказал телеканалу Sky News о его содержании.

Британец Нил Папуорт, в 1992 году работавший разработчиком в компании Vodafone, рассказал, что первое SMS-сообщение в мире он отправил своему начальнику 3 декабря. "Счастливого Рождества", — написал он.

Папуорт рассказал, что ответа не получил — тогда мобильные телефоны могли только принимать сообщения, и он набирал текст на компьютере. По его словам, он не уверен, что в компании тогда рассчитывали, что новый проект приобретет такие масштабы.

Британец отметил, что постепенное падение популярности SMS-сообщений неизбежно, однако предположил, что этой возможностью будут пользоваться еще долгое время.