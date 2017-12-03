В деле Ярошенко возможно политическое решение, считает адвокат россиянина

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В деле Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме в США, "объективно может быть политическое решение", судебные механизмы себя исчерпали, заявил в воскресенье РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов.

"Я уже говорил, что дело должно решаться не в судебной плоскости, судебные механизмы себя исчерпали. Апелляционный суд в Нью-Йорке не стал его пересматривать", — сказал Тарасов.

Он предположил, что "дело так или иначе будет решено в политической форме". В частности, адвокат упомянул возможность задействовать конвенцию Совета Европы по передаче осужденных лиц.

"Я в курсе того, что дело Ярошенко стоит на повестке у первых лиц российского государства. Поэтому полагаю, что в ходе переговоров с американскими партнерами ему будет уделяться внимание, и, вероятно, будет какой-то результат… В деле может быть, совершенно объективно на данный момент, политическое решение", — добавил Тарасов.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.