Саакашвили рассказал, когда его могут выслать с Украины

КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что спецслужбы могут экстрадировать его из Украины уже на следующей неделе, в этом случае он предпочтет возвращение в Грузию выдворению в Европу.

"У них планы выкинуть меня из страны, у них совместная спецоперация грузинских спецслужб, российских спецслужб и украинских спецслужб. Если они даже выкинут меня на следующей неделе… И, кстати, они хотят так сделать, хотят меня схватить и сказать: вот на тебе в Грузии дела, мы предлагаем тебе в Польшу или в Голландию; я скажу, что я поеду в Грузию", — сказал Саакашвили в воскресенье вечером в эфире украинского телеканала NewsOne.

Экс-губернатор Одесской области отметил, что готов в Грузии сидеть в тюрьме. "Даже если меня выкинут, даже если меня бросят в тюрьму под надуманными обвинениями, я знаю, что готовится провокация", — сказал он.

Саакашвили заявил ранее, что миграционная служба Украины продлила до 1 марта 2018 года срок действия документа, который подтверждает легальность его пребывания в стране.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около 130 долларов. Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.

Ранее украинское интернет-издание "Страна" со ссылкой на несколько источников в силовых структурах страны сообщило, что власти Украины приняли решение депортировать Саакашвили из страны до конца года. Сам Саакашвили считает свою депортацию в Грузию невозможной.