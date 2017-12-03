СМИ сообщили о серьезном ДТП с туристическим автобусом в Тунисе

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Порядка 50 человек пострадали в результате ДТП с участием туристического автобуса в Тунисе, сообщает агентство Tunis Afrique Presse со ссылкой на источник в правительстве.

Инцидент произошел в провинции Беджа на северо-западе страны. По предварительным данным, в автобусе находилось 56 человек, это туристы, совершавшие экскурсию в Айн Драхм.

Как пишет агентство, в результате ДТП жертв нет, 50 человек пострадали. По информации Mosaïque FM, четверо пострадали серьезно, они госпитализированы.

Премьер-министр страны Юсеф Шахед поручил министрам внутренних дел, здравоохранения и транспорта обеспечить немедленную транспортировку пострадавших в больницы.

О гражданстве пострадавших пока не сообщается.