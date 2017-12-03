Савченко заявила, что "евромайдан" был переворотом

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала ситуацию с блокированием офиса NewsOne в Киеве, назвав "евромайдан" государственным переворотом или "незавершенной революцией". Такое заявление она сделала в эфире телеканала.

Парламентарий отметила, что украинцам нужно бояться не слов "государственный переворот" и "революция", а "того, что происходит". "А происходит прямая потеря человеческих жизней из-за того, что власть не способна обеспечить безопасность, вести внешнюю, экономическую политику, чтобы люди были довольны", — сказала она.

По словам депутата, в результате событий "евромайдана" в стране поменялась правящая верхушка, но система власти осталась неизменной. Однако о революции может идти речь лишь в том случае, когда поменялась система, подчеркнула Савченко.

"Поэтому можно говорить: или у нас государственный переворот, который украинцы поддерживают, или у нас незавершенная революция, которую украинцы тоже поддерживают", — пояснила депутат.

Причина того, что происходит на Украине в том, что украинцы недовольны происходящим со сменой власти, подчеркнула она. "Я думаю, что власти нужно задуматься", — заключила Савченко.

В воскресенье неизвестные, одетые в военную форму и балаклавы, обнесли колючей проволокой один из въездов на территорию офиса украинского телеканала NewsOne в Киеве. Они пояснили, что протестуют против политики телеканала и требуют от его владельца, депутата Верховной рады Евгения Мураева извинений за то, что он назвал "евромайдан" государственным переворотом, а не революцией. Мураев, в свою очередь, заявил, что к акции причастны люди националиста Дмитрия Корчинского, которому заплатили за эту акцию в администрации Петра Порошенко.

В пятницу в вечернем эфире NewsOne разгорелся скандал после того, как Мураев заявил, что считает "евромайдан" государственным переворотом. В этот момент в студии находились пять депутатов, все они в знак протеста покинули эфир, высказавшись напоследок о том, что "на Майдане стояли сотни тысяч", и "за эти красные линии не должны переходить ни ведущие, ни телеканалы". После этого в парламентской фракции "Народного фронта" потребовали наказывать граждан за "отрицание, непризнание и циничные высказывания" о "евромайдане".