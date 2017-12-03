Состояние Ярошенко после операции удовлетворительное

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Россиянин Константин Ярошенко, содержащийся в тюрьме в США, перенес операцию, его состояние удовлетворительное, сообщил в воскресенье РИА Новости его адвокат Алексей Тарасов.

"Я могу подтвердить, что мой подзащитный Константин Ярошенко перенес операцию, которая была сделана за пределами тюремного учреждения Форт-Дикс. Эта операция планировалась заранее и была направлена на то, чтобы устранить последствия пыток, которые он перенес на территории Либерии", — сказал Тарасов.

По его словам, "после операции Константин вышел на связь с членами семьи". "Из этого разговора понятно, что его самочувствие удовлетворительно. Я ожидаю телефонный контакт с Константином в ближайшие дни. Мы будем следить за тем, как проходит постоперационное лечение", — добавил адвокат.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.