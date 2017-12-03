Участники блокады телеканала NewsOne не собираются расходиться

КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Активисты, блокирующие в Киеве офис информационного телеканала NewsOne, разожгли костер и обстраивают там свой быт, расходиться они не собираются, сообщается на сайте телеканала.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали украинский телеканал NewsOne в Киеве. Позже активисты пояснили, что не соглашаются с политикой NewsOne, и потребовали извинений от депутата Верховной рады и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом".Телеканал винит в блокировании власти и считает это наступлением на свободу слова.

"Активисты начали обустраивать свой быт под телеканалом, разожгли костер. Подъезды к телеканалу заблокированы сетками и колючей проволокой. Расходиться никто не планирует", — сообщает телеканал.

Также сообщается, что в эфир телеканала смог попасть экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а к зданию в поддержку телеканала пришла депутат Рады Надежда Савченко.