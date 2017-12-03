В ДНР рассказали о потерях ВСУ из-за конфликта силовиков под Горловкой

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. В захваченном ВСУ пригороде Горловки в районе населенного пункта Гладосово происходят столкновения между силовиками, сообщил РИА Новости представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР.

Украинские военные начали перестрелку с применением минометов. Огонь ведут из подконтрольной силовикам части Зайцево — Жованки. Ополченцы в ситуацию не вмешиваются.

Жертвы среди ВСУ

В воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате перестрелок между подразделениями ВСУ в Гладосово и Травневом с 22 ноября погибли 17 военных, 11 человек ранены.

"При этом все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий. Армия ДНР даже не пытается вмешиваться", — добавил он.

В субботу он также сообщил о том, что украинская сторона минирует периметр вокругоккупированных населенных пунктов. На одной из мин подорвался грузовой автомобиль с военнослужащими 128 бригады ВСУ. От взрыва на мине погибло трое украинских военнослужащих.

При этом, по словам Басурина, часть силовиков покинула занятую территорию для "восполнения безвозвратных потерь".

Захват сел в районе Горловки

О захвате украинскими военнослужащими населенных пунктов Гладосово и Травнево, находящихся в нейтральной зоне, в конце ноября сообщило командование ДНР. В самопровозглашенной республике подчеркнули, что таким образом ВСУ нарушают Минские соглашения.

Позднее захват населенных пунктов подтвердили также украинские военные. При этом планы силовиков были более масштабными — как рассказали украинским СМИ офицеры в штабе 54-й бригады ВСУ, они намеревались захватить более обширную территорию и выйти к окраине Горловки, которая находится под контролем ДНР. Однако один из волонтеров опубликовал информацию о готовящемся наступлении, и ополченцы успели подтянуть подкрепление.

Нарушение прав местных жителей

После того, как стало известно о захвате сел, миссия ОБСЕ направила в этот район патруль. При этом в командовании ДНР сообщили, что силовики, угрожая оружием, препятствовали общению мирных жителей и наблюдателей.

"Сегодня в районе 10-11 часов жители вышли на улицу для встречи патруля СММ ОБСЕ. Для разгона протестующих прибыли вооруженные "айдаровцы" (бойцы батальона "Айдар"-ред.), которые обещали обстрелять из мин собравшихся людей. После чего до приезда патруля миссии под дулами автоматов и пулеметов разогнали всех по своим домам", — отметил Басурин.

Эту же информацию подтвердили в аппарате омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. По словам правозащитников, жители села Гладосово жалуются, что бойцы батальона "Айдар" запретили им выходить из дома и не позволяют запастись продуктами, водой и другими предметами первой необходимости. Кроме того, в этом районе уже неделю нет электроэнергии, люди остаются без воды и тепла. Все это грозит гуманитарной катастрофой, а местные жители фактически оказались заложниками силовиков.

Сами члены миссии ОБСЕ в четверг заявили, что они не смогли попасть в поселок Травневое, так как силовики не разминировали дорогу.