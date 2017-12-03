Британский экстремал спрыгнул с утеса, чтобы спасти товарища

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Великобритании бейсджампер спрыгнул с утеса, чтобы помочь другу, получившему травму при приземлении, сообщает Sputnik International.

Инцидент произошел в субботу. Один из бейсджамперов при прыжке со скалы в графстве Восточный Сассекс не сумел приземлиться в нужном месте и упал на камни. Его товарищ, который оказался по совместительству санитаром, не растерялся и прыгнул следом.

Он сумел благополучно приземлиться рядом с травмированным товарищем и оказать ему первую помощь до прибытия спасателей на вертолете. Те доставили пострадавшего в больницу, где врачи диагностировали у него перелом бедра.

Бейсджампинг считается одним из самых опасных видов спорта — экстремалы совершают прыжки с фиксированных объектов при помощи специального парашюта. Минимальная высота объекта, с которой прыгают опытные спортсмены, составляет 50 метров, а максимальная превышает километр.