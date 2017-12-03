Трамп пока не решил, признавать ли Иерусалим столицей Израиля

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп пока не принял решения о том, признавать ли Иерусалим столицей Израиля, сообщил в воскресенье старший советник главы государства и его зять Джаред Кушнер.

"Он все еще изучает различные факты. И когда он примет решение, он будет единственным, кто скажет об этом", — заявил Кушнер на конференции в Брукингском институте в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе Трамп может объявить о признании Иерусалима столицей Израиля.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.