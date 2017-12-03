В NewsOne заявили, что за блокированием офиса стоит администрация Порошенко

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские националисты блокируют здание телеканала по указанию властей страны.

"У меня есть информация о том, что Корчинскому (украинский националист Дмитрий Корчинский — ред.) из администрации президента дали деньги за то, чтобы заблокировать единственный канал, который прикладывает максимум демократических сил к отставке президента и показывает ситуацию в стране", — приводит NewsOne слова депутата.

По словам Мураева, число активистов, блокирующих офис телеканала, достигает 200 человек. "Огромное количество людей в камуфляже и масках, и правоохранительные органы не реагируют", — подчеркнул он.

В воскресенье неизвестные лица, одетые в военную форму и балаклавы, заблокировали колючей проволокой въезды на территорию офиса украинского телеканала NewsOne в Киеве. Позднее стало известно, что к акции причастны люди националиста Дмитрия Корчинского. Сам Корчинский на своей странице в Facebook назвал NewsOne "пророссийским".

NewsOne — один из немногих телеканалов, не контролируемых украинскими властями. По словам его сотрудников, NewsOne единственный транслировал митинг за импичмент президента Украины Петра Порошенко, организованный бывшим главой Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.