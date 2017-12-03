Макмастер: союзникам США не нужно беспокоиться о прочности позиций Трампа

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Американские союзники не нуждаются в подтверждении прочности позиций президента США Дональда Трампа после вынесения обвинений в адрес бывшего советника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна, заявил в воскресенье преемник Флинна Герберт Макмастер.

В эфире телекомпании Fox News ведущий спросил Макмастера, приходится ли теперь уверять другие страны в том, что президентство Трампа не находится под ударом.

"Я не думаю, что наши союзники нуждаются в подобных заверениях. Мы продолжаем работать с ними по всем ключевым вопросам — от КНДР до уничтожения террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ – ред.). Так что эта тема даже не поднимается", — ответил Макмастер.

Советник президента отметил, что возглавляемый им Совет национальной безопасности Белого дома не фокусируется на вопросах о том, взаимодействовали представители штаба Трампа с Россией во время предвыборной кампании. "Мы концентрируемся на вопросах, решение которых позволяет защитить американский народ", — сказал он.

Флинну в минувшую пятницу официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями. Как говорится в заключении о досудебном соглашении по сотрудничеству сторон, на основании имеющихся данных о совершенных Флинном правонарушениях ему "может грозить до 6 месяцев тюремного заключения". Кроме того, отмечается в документе, "стороны договорились, что если суд установит штраф, то его размеры будут составлять от 500 до 9,5 тысячи долларов".

В субботу Трамп заявил, что уволил в феврале Флинна с должности советника по национальной безопасности за его ложь вице-президенту Майку Пенсу и ФБР. Как писали американские СМИ со ссылкой на экспертов, если Трамп знал, что Флинн соврал ФБР, а затем попросил Джеймса Коми, тогда возглавлявшего ФБР, приостановить расследование, это может стать основанием для обвинений в препятствии правосудию.

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ ранее утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.