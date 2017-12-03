Макмастер заявил, что ему неизвестно о планах Трампа по Иерусалиму

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что ему неизвестно, какое решение глава государства примет по Иерусалиму.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе Трамп может объявить о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Я не уверен по поводу его решения. Мы предоставили ему ряд вариантов. Некоторые из них подразумевают перенос посольства в какой-то момент в будущем, что, на мой взгляд, может стать импульсом на пути к мирному решению, которое устроило бы и израильтян, и палестинцев", — сказал Макмастер в эфире телекомпании Fox News.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН номер 181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.