В Нидерландах снова задержали похитителя картин Ван Гога

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Похитивший две картины нидерландского художника Винсента Ван Гога житель Амстердама Окки Дюрхам снова задержан после того, как он не выплатил музею 344 тысячи евро в качестве компенсации, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Похитители были задержаны и приговорены к 4,5 и 4 годам тюремного заключения, а также выплате компенсации, однако полиция не смогла обнаружить украденные полотна. Картины были найдены в Италии в 2016 году, в ходе расследования итальянских правоохранительных органов деятельности мафии.
По данным NOS, Дюрхам был задержан в субботу утром после того, как просрочил срок выплаты. Теперь он должен отбыть тюремное заключение в течение девяти месяцев.