В Нидерландах снова задержали похитителя картин Ван Гога

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Похитивший две картины нидерландского художника Винсента Ван Гога житель Амстердама Окки Дюрхам снова задержан после того, как он не выплатил музею 344 тысячи евро в качестве компенсации, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Как сообщается, в 2002 году Дюрхам вместе с напарником через крышу проник в здание амстердамского Музей Винсента Ван Гога, где украл две картины художника – "Выход из протестантской церкви в Нюэнене" и "Вид на море у Схевенингена".

Похитители были задержаны и приговорены к 4,5 и 4 годам тюремного заключения, а также выплате компенсации, однако полиция не смогла обнаружить украденные полотна. Картины были найдены в Италии в 2016 году, в ходе расследования итальянских правоохранительных органов деятельности мафии.

По данным NOS, Дюрхам был задержан в субботу утром после того, как просрочил срок выплаты. Теперь он должен отбыть тюремное заключение в течение девяти месяцев.