КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко расценивает блокирование телеканала NewsOne в Киеве как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали офис украинского телеканала NewsOne в Киеве. Активисты пояснили, что не соглашаются с политикой канала, и потребовали извинений от депутата Верховной рады Евгения Мураева за его высказывания о "евромайдане". Мураев, которого СМИ называют собственником NewsOne, на одном из телеканалов назвал "евромайдан" "государственным переворотом".

"Забрасывать вход мешками с песком, бить окна или поджигать редакцию — это прямое препятствование журналистской деятельности, давление на СМИ и угроза физической безопасности. Вдобавок наблюдаем избирательность правоохранителей — тысячи спецназовцев патрулируют правительственные кварталы. А по факту обострения ситуации под NewsOne — лишь пару патрулей", — написал Томиленко в Facebook.