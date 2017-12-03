Посол Франции в России назвала ситуацию с Керимовым "судебной темой"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Посол Франции в России Сильви Берманн, выступая в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге, заявила, что ситуация, сложившаяся во Франции с российским сенатором Сулейманом Керимовым, является судебной темой.

"Ведется судебное разбирательство. Как я понимаю, речь идет о неуплате налогов, но это судебная тема, суть которой я не могу комментировать", — сказала Берманн.

Визит посла Франции в Екатеринбург начался 2 и продлится до 5 декабря.

Керимов был задержан французской полицией в Ницце, по данным СМИ, в рамках расследования подозрений в уклонении от уплаты налогов во Франции. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.

МИД РФ направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова, кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в среду, что Керимов — носитель дипломатического паспорта. Официальный представитель МИД Франции заявил, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется лишь на его действия в рамках официальных полномочий, и применим ли он в данном случае, определит местный суд.