В ДНР заявили о столкновениях между силовиками в пригороде Горловки

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировали столкновения между украинскими силовиками в районе населенного пункта Гладосово в пригороде Горловки, сообщил РИА Новости представитель оперативного командования ДНР.

Между подразделениями ВСУ происходит перестрелка. Силовики применяют минометы. Огонь ведут из подконтрольной силовикам части Зайцево — Жованки. Ополченцы в конфликт не вмешиваются.

В воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате перестрелок между подразделениями ВСУ в Гладосово и Травневом с 22 ноября погибли 17 силовиков, 11 человек ранены.

В конце ноября командование республики заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли эти населенные пункты, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки. Украинские военные подтвердили информацию, заверив, что не нарушали соглашения.