Саакашвили приехал "на помощь" к офису заблокированного телеканала NewsOne

КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Украинский телеканал NewsOne, офис которого в Киеве заблокировали активисты, отменил свои передачи, к телевизионщикам "на помощь" подъехал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Ранее в воскресенье NewsOne заявил, что неизвестные заблокировали входы и выходы в его офис в Киеве, активисты объяснили свои действия тем, что не соглашаются с политикой телеканала, и потребовали извинений от депутата Верховной рады Евгения Мураева за его высказывания о "евромайдане". Мураев, которого СМИ называют собственником NewsOne, на одном из телеканалов назвал "евромайдан" "государственным переворотом".

"Все эфиры на канале отменены из-за блокады, связь практически отсутствует из-за технических проблем со звуком", — говорится на сайте телеканала. Сейчас на телеканале в эфире показывают события, происходящие у офиса в Киеве.

Тем временем Саакашвили написал в Facebook, что приедет к телеканалу "на помощь". "Сейчас в центре Киева был самый грандиозный митинг со времен Майдана. И все каналы отказались это освещать. И единственный канал, который пускал это в прямом эфире, — это NewsOne. Сейчас под канал пришли какие-то титушки и блокируют, чтоб их наказать, чтоб NewsOne не показывал правду", — заявил Саакашвили.

Позже в эфире телеканала показали, как Саакашвили общается с устроившими блокаду активистами. "Наша акция будет длиться до тех пор, пока господин Мураев не извинится публично", — сказал в прямом эфире один из участников блокады.

Ранее в воскресенье в центре Киева прошли организованные Саакашвили марш и митинг за импичмент президента Украины Петра Порошенко. По данным полиции, в митинге приняли участие около 2,5 тысячи человек.