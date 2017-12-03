Российские дипломаты добиваются оказания адекватной медпомощи Ярошенко

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Дипмиссия РФ находится в контакте с властями США и администрацией тюрьмы после операции, проведённой летчику Константину Ярошенко, дипломаты добиваются оказания адекватной медпомощи для него, рассказал РИА Новости представитель посольства РФ в США Николай Лахонин.

"Посольство России в Вашингтоне и Генконсульство в Нью-Йорке в контактах с американскими властями и администрацией тюрьмы, в которой находится Ярошенко, добивается предоставления ему адекватной медицинской помощи. В настоящее время выясняем результаты операции", — сказал он.