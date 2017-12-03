Советник Трампа заявил, что ему неизвестно о планах смещения Тиллерсона

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил в воскресенье, что ему неизвестно о планах смещения Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря.

Ранее СМИ сообщали, то Трамп намерен в ближайшие месяцы заменить Тиллерсона на нынешнего директора ЦРУ Майкла Помпео.

"Я абсолютно не знаю о таких планах. Что мне известно, так это то, что госсекретарь сейчас ездит по миру, пытаясь обеспечить интересы США", — заявил Макмастер в интервью телекомпании Fox News.

Ранее СМИ сообщали о том, будто Трамп не позднее начала следующего года намерен заменить Тиллерсона на Помпео. И Трамп, и сам Тиллерсон это опровергали, а Помпео в субботу заявил, что сосредоточен на своей нынешней работе.