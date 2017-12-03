Посольство РФ составило каталог военно-мемориальных захоронений в Греции

АФИНЫ, 3 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Посольство России в Греции составило каталог военно-мемориальных объектов на греческой территории и планирует скоро опубликовать его, сообщил посол РФ в Афинах Андрей Маслов на отчетно-выборной конференции Координационного совета российских соотечественников.

"В этом году у нас в посольстве создан военно-мемориальный совет. В соответствии с решением совета в течение короткого времени была впервые проведена комплексная инвентаризация военно-мемориальных объектов на территории Греции. Составлен подробный каталог, который мы оформим в виде интерактивной карты, где будут указаны подробно все военно-мемориальные места в Греции, как крупные комплексы, как в Пирее, так и единичные захоронения, поскольку все они имеют для нас огромное историческое значение", — сказал посол. В каталог вошли только военные захоронения – их в Греции 18. Сейчас завершается подготовка публикации карты.

Маслов поблагодарил соотечественников за участие в военно-мемориальной, мемориально-исторической работе, отметив, что с каждым годом в Греции все масштабнее проходит празднование 9 Мая. "В этом году очень хорошо были организованы акции "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка". Мероприятия получили очень большую поддержку со стороны греческих властей, лично губернатора Аттики Рены Дуру. Всегда поддерживает нас в организации этих торжеств министерство обороны Греции, что очень важно и показательно", — сказал Маслов.

Акция "Бессмертный полк" в Афинах была самой большой в Европе, отметил руководитель Российского центра науки и культуры Александр Хоменко. Он поблагодарил соотечественников за организацию мероприятий по празднованию Великой Победы. "Афинская акция была самой большой, беспрецедентной в Европы. Спасибо вам за это", — сказал он. По данным полиции, в акции "Бессмертный полк" участвовали три тысячи человек, а на концерт в честь Победы возле дворца Заппион пришли пять тысяч человек.

Говоря о двусторонних отношениях России и Греции, посол России Андрей Маслов сообщил, что в 2018 году будут отмечаться два юбилея – 25 лет подписания договора о дружбе и сотрудничества с Грецией и 190 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, планируются торжественные мероприятия.

Маслов добавил, что в Афинах планируется открыть центр правовой помощи соотечественникам. По словам посла, одним из приоритетов российской дипломатии остается защита интересов соотечественников, и этому было посвящено заседание Попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом, которое провел 28 ноября глава МИД России Сергей Лавров. "Министр, в частности, подчеркнул, что необходимо уделять большое внимание созданию сети центров правовой помощи соотечественникам за рубежом. Насколько я знаю, здесь, а Афинах, тоже есть к этому интерес. Сейчас вопрос открытия здесь центра находится на рассмотрении в Москве соответствующих органов", — сказал дипломат.

В отчетно-выборной конференции участвуют представители организаций соотечественников из всех регионов Греции.