Индийские военные спасли более 350 пропавших из-за шторма рыбаков

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 дек — РИА Новости. Свыше 350 рыбаков, пропавших без вести в результате обрушившегося на юго-западные районы Индии штормового циклона "Окхи", были спасены в воскресенье, сообщила министр обороны страны Нирмала Ситхараман.

"Обновленные данные по операции, которую проводят ВМС, береговая охрана и ВВС Индии, по поиску и спасению рыбаков, пострадавших от циклона "Окхи": 357 человек спасены по состоянию на 10 часов утра", — написала Ситхараман в своем микроблоге Twitter.

По данным Минобороны страны, в число спасенных вошли 248 рыбаков из Кералы, 71 — из штата Тамилнад, а также 38 из союзной островной территории Индии Лакшадвип. В распространенном сообщении ведомства сказано, что в воскресенье министр обороны вылетела в пострадавший от стихии город Каньяумари (штат Тамилнад), чтобы лично проконтролировать ход спасательной операции.

Согласно последней информации, жертвами разгула стихии на юго-западе Индии стали не менее 14 человек, сотни получили ранения. Еще десятки человек числятся пропавшими без вести. Ожидается, что в течение ближайших суток циклон сместится в западные штаты Махараштра и Гуджарат. Военные и спасательные службы в этих штатах приведены в состояние повышенной готовности.