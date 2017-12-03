Нетаньяху доволен действиями Трампа по "ядерной сделке" с Ираном

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Действия президента США Дональда Трампа по "ядерной сделке" с Ираном позволяют устранить ее недостатки, заявил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) приведет к тому, что примерно через 10 лет Иран будет располагать всем спектром ядерного арсенала. Президент Трамп создал возможность для устранения огромных недостатков этого соглашения. И я призываю всех способствовать реализации этого шанса", — сказал Нетаньяху, выступая по видеосвязи на конференции в Вашингтоне.

Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.